O prazo para renovação dos contratos do Fies para o 2º semestre deste ano vai até 31 de outubro. No caso de transferência de curso ou instituição de ensino ou de pedido de dilatação do financiamento, o prazo terminará em 30 de setembro.

ADITAMENTO

O aditamento deve ser feito pelo SisFies. É importante que os estudantes façam os aditamentos o quanto antes, para evitar problemas no fim do período. Os contratos do Fies devem ser renovados a cada semestre.

VALIDAR

O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SisFies. Para os aditamentos simplificados, a renovação é formalizada com a validação do estudante no sistema.