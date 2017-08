A vitória contra o Flamengo marcou o fim de uma grande maratona no Atlético. Depois de 3 meses, o Galo volta a ter uma semana livre, sem jogos. O tempo até a partida contra o Fluminense, na próxima segunda-feira, no Rio, pode ser útil para recuperar atletas como Fred e Gustavo Blanco.

MARATONA

A última vez que o Atlético teve uma semana para treinar foi após a conquista do título do Campeonato Mineiro sobre o Cruzeiro. Desde a conquista do estadual, foi uma maratona de 27 jogos no período de 3 meses (92 dias), uma média de uma partida a cada 3,4 dias.

AGENDADOS

Nesta nova fase da temporada, o Galo tem apenas 4 jogos agendados para os próximos 30 dias. Caso avance na Primeira Liga, contra o Internacional, jogará mais uma vez no período.