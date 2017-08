O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a revisão nas metas fiscais da União, ampliando para R$ 159 bilhões o rombo previsto para este e o próximo ano.

DÉFICIT

O governo também piorou as projeções de médio prazo e, se antes previa que as contas voltariam ao azul em 2020, agora estima déficit pelos próximos 3 anos.

TRIBUTAÇÃO

Foi criada tributação para fundos de investimentos exclusivos, usados para aplicar valores elevados, e aumentada a alíquota do Reintegra, para exportadores. O governo decidiu ainda que vai adiar reajustes dos servidores do Executivo e cobrar 14% de contribuição para a Previdência de funcionários que ganham mais de R$ 5 mil.

EXTINTOS

Anunciou também que serão extintos 60 mil cargos vagos no Executivo. A revisão nas metas fiscais é destaque hoje nos principais jornais do Brasil.