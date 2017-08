O IBGE informou hoje que o setor de serviços brasileiro registrou em junho a maior alta mensal em pouco mais de um ano, com resultado melhor do que o esperado, fechando o 2º trimestre no positivo depois de 9 trimestres seguidos de perdas.

MELHOR

O volume de serviços aumentou 1,3% em junho ante maio, melhor desempenho desde o avanço de 1,4% visto em março de 2016. O resultado também foi a melhor para o mês de junho desde o início da série histórica iniciada em 2012.

AUMENTO

Segundo o IBGE, 4 das 5 principais categorias registraram aumento no volume de serviços em junho, sendo a exceção serviços de informação e comunicação (queda de 0,2%).