Qua 16/08/17 - 15h - Justiça de Goiás exige que Google exclua fotos do cantor Cristiano Araújo morto

O Google teve seu recurso negado e perdeu em segunda instância processo judicial movido pela família do cantor Cristiano Araújo, que morreu em junho de 2015, e terá de excluir de seus resultados de busca imagens e vídeos que mostram o artista morto.

UNÂNIME

A sentença é fruto de parecer unânime de desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no dia 8 de agosto. Não cabe mais recurso à decisão.

MULTA

Se o Google não cumprir a decisão, terá de pagar R$ 10 mil de multa diária. O cantor Cristiano Araújo morreu em 24 de junho de 2015, após sofrer acidente de carro na BR-153, em Morrinhos (Goiás), aos 29 anos. Sua namorada, Allana Coelho de Moraes, de 19 anos, também morreu no acidente.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros