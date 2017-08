Qua 16/08/17 - 17h - CBF adia uso do árbitro de vídeo. Recurso deve ficar para 2019

Depois de ter a implantação cogitada para o Campeonato Brasileiro deste ano, o uso de árbitro de vídeo deve ficar para 2019. O chefe de arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa, disse que polêmicas recentes provocadas com o uso do recurso fizeram a CBF repensar o assunto.

“RIGOROSA”

“Estamos trabalhando com muita tranquilidade, tem 5 empresas interessadas em participar desse projeto. A CBF está muito rigorosa nessas questões, e temos que ter segurança plena de implementar e não criar os problemas que temos observado em alguns casos”, declarou Corrêa.

INTERPRETAÇÃO

O dirigente disse também que a CBF não vê um consenso sobre a maneira como o árbitro de vídeo vem sendo usado. A crítica é sobre a utilização do recurso em lances de interpretação, quando deveria auxiliar apenas em lances “claros”.

