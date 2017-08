A derrota de 1 a 0 ontem à noite, em Porto Alegre, obriga o Cruzeiro a vencer o Grêmio por no mínimo 2 a 0 no jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira. O jogo será no Mineirão, com início às 21h45.

SITUAÇÃO

Se o Grêmio empatar ou for derrotado por 1 gol de diferença fica com a vaga na final. Derrota do Grêmio por 1 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Nesta Copa do Brasil, o Cruzeiro busca o seu 5º título. O Grêmio luta para garantir sua 6ª taça. Na outra semifinal, Botafogo e Flamengo empataram em 0 a 0 o jogo de ida.