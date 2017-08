O Tribunal de Justiça de Minas votou pela liberação dos aplicativos de transporte privado em todo o estado. Desta forma, os motoristas da Uber, por exemplo, não poderão ser multados pela BHTrans ou por outro órgão de fiscalização do estado por exercerem o serviço.

UNIFORMIZADO

No julgamento de ontem, foram 7 votos dos desembargadores a favor da liberação e apenas um contra. O entendimento do judiciário mineiro sobre o assunto foi uniformizado e a liberação vale para qualquer cidade de Minas.

PROTESTARAM

Com isto, os motoristas vinculados a estes serviços poderão continuar operando sem alterações. Taxistas de Belo Horizonte protestaram contra a decisão do Tribunal de Justiça.