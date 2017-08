Qui 17/08/17 - 12h - Cientistas desenvolvem exame de sangue para detectar câncer com precisão

Cientistas dos EUA estão desenvolvendo exame de sangue para detectar o câncer com precisão. A partir de fragmentos de DNA, o teste identificou a presença de tumores em mais da metade dos 138 participantes da pesquisa.

ALTERAÇÕES

Nestes indivíduos, o exame conseguiu identificar tumores de câncer colorretal, de mama, de pulmão e de ovário. Para desenvolver o teste, os cientistas se baseiam em alterações de DNA encontradas em amostras de tumores biopsiados de pacientes.

COMPLEXA

Depois, os tumores funcionam como "guias" para os erros genéticos que eles devem procurar no sangue. Pesquisadores dizem que a tarefa é complexa pela necessidade de diferenciar entre as verdadeiras mutações derivadas de câncer e as alterações genéticas normais que ocorrem nas células do sangue. Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros