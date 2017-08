Confira as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2017, Dia do primeiro reinado dos Catopês - o de Nossa Senhora do Rosário: Folha de São Paulo: “Aliados de Temer se tornam ameaça a nova meta fiscal”; O Estado de São Paulo: “Estados ‘escondem’ déficit de R$ 30 bi com previdência”;

UBER

O Tempo (Belo Horizonte): “Justiça libera Uber, mas empresa terá que pagar imposto”; Estado de Minas: “Taxistas se revoltam com liberação de Uber e Cabify”; O Globo (Rio): “Um em cada três PMs mortos no país é do Rio”;

REAÇÃO

Zero Hora (Porto Alegre): “Pacote do Planalto para ajuste nas contas deve enfrentar reação no Congresso”; O Dia (Rio): “Governo reduz reajustes do mínimo e da aposentadoria”; Diário de Pernambuco (Recife): “Caixa reduz limite de crédito”.