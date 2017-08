O mercado de trabalho brasileiro encerrou o 2º trimestre de 2017 com 26,3 milhões de trabalhadores desocupados e subocupados – cerca de 200 mil a menos que no trimestre anterior. É o que aponta pesquisa do IBGE. A taxa ficou em 23,8% no 2º trimestre, o que representa queda de 0,3% em relação ao trimestre anterior, quando foi de 24,1%.

DESEMPREGADOS

A taxa composta de subutilização da força de trabalho agrega os trabalhadores desempregados, aqueles que estão subocupados (por poucas horas trabalhadas) e os que fazem parte da força de trabalho potencial (não estão procurando emprego por motivos diversos).

NORDESTE

O IBGE informou que a subutilização da força de trabalho é mais intensa no Nordeste do Brasil, seguida pelo Norte, Sudeste, Centro e Sul.