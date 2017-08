Qui 17/08/17 - 16h - Pagamento do abono do PIS começa para nascidos em agosto

Novo lote do PIS começou a ser pago hoje. Nesta 2ª etapa, são contemplados os trabalhadores vinculados ao PIS nascidos no mês de agosto. O pagamento é realizado pela Caixa Econômica Federal.

PASEP

Já para os trabalhadores que recebem pelo Banco do Brasil, o pagamento contempla os cadastrados no Pasep com o final 1 no número de inscrição.

DISPONÍVEL

Nascidos no mês de julho (PIS) e com a inscrição final 0 no Pasep já foram contemplados no 1º lote e continuam tendo direito a sacar o valor. O dinheiro ficará disponível para saque até 29 de junho de 2018.



Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros