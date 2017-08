No Rio, Policiais da 11ª DP, localizado na Rocinha, prenderam o ator Dado Dolabella, de 37 anos. A prisão foi ordenada por juiz da Vara de Família, por não pagar pensão alimentícia ao filho de sete anos que teve com Fabiana Vasconcelos Neves.

BANGU

A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio disse que o ator tem dívida de mais de R$ 190 mil , acumulada em quase dois anos. Delegado afirmou que Dolabella foi preso em casa, na Zona Sul do Rio e será encaminhado ao sistema Prisional de Bangu.