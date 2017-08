Estão abertas até amanhã as inscrições para mais de 575 mil vagas gratuitas em cursos à distância do Pronatec. Além disto, cerca de 1.600 outras vagas estão disponíveis na modalidade presencial. Os interessados devem se candidatar por meio do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).

PROFISSIONAL

Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. Os cursos, com duração de 160 horas, são oferecidos por instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, e englobam as mais diversas áreas. Cada modalidade segue critérios específicos. As aulas terão início em 28 de agosto.