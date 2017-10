Brasília, que teve domingo último a maior temperatura histórica (37,3 graus, 0,3 a mais do que a registrada em M. Claros no mesmo dia), Brasília tem esperança de chuva, sábado. M. Claros, até o dia 26, não tem chuva a caminho, segundo a última previsão.

DOBRA

A previsão para M. Claros, hoje, é de temperaturas entre 32 e 17 graus. A diferença térmica quase dobra, no espaço de 24h.

UMIDADE

Agora, 12h, a temperatura é de 28 graus nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos. A menor umidade do ar prevista para hoje é de 24%. Ontem, às 15h, a umidade do ar atingiu 30% - a menor do dia.

25 KM

O forte calor, assim como aconteceu ontem, deve ser amenizado por ventos, que devem soprar hoje a até 25 km/h. O dia hoje será “predominantemente ensolarado”, com “céu limpo” à noite.