"Guerra nuclear pode eclodir a qualquer momento", diz vice-embaixador da Coreia do Norte

O vice-embaixador da Coreia do Norte junto às Nações Unidas, Kim In-ryong, disse à ONU que a situação na península atingiu "um ponto muito arriscado" e que "uma guerra nuclear pode eclodir a qualquer momento".

DESNUCLEARIZAÇÃO

Kim In-ryong falou ontem diante de um comitê de desarmamento da organização, afirmando que "a Coreia do Norte apoia a eliminação total de armas nucleares e os esforços de desnuclearização do mundo inteiro", mas que o país não poderia assinar o Tratado de Banimento de Armas Nucleares devido a ameaças por parte dos EUA.

SAGRADO

O diplomata também alertou que os EUA estariam ao alcance dos mísseis da Coreia do Norte: "Se os EUA ameaçarem invadir o nosso território sagrado – nem que seja por um milímetro – eles não escaparão de uma punição severa nossa em qualquer parte do globo."

DIALOGAR

Em visita a Tóquio, o subsecretário de Estado dos EUA, John Sullivan, afirmou hoje que a Casa Branca "não descarta" a possibilidade de dialogar de forma direta com a Coreia do Norte, apesar do contexto de tensão que envolve os dois países.

