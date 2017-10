Terminada a seca, o centroavante pensa agora em se tornar o 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Fred ocupa a 5ª posição, com 133 gols marcados - dois a menos do que Zico, que ocupa a 4ª colocação.

SUPERAR

O atacante terá as 10 últimas rodadas da Série A para superar Zico. Se conseguir, Fred se distanciará ainda mais na liderança da artilharia na era dos pontos corridos.

ARTILHEIRO

O 2º colocado é o já aposentado Paulo Baier, que fez 106 gols. Fred já foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro: duas pelo Fluminense e uma pelo Galo. Na atual edição do Brasileirão, Fred marcou 6 vezes.