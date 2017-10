O Cruzeiro está há 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro e detém a melhor campanha do returno com 20 pontos em 27 possíveis.

DESAFIO

O desafio da Raposa é manter a série de resultados favoráveis diante do Coritiba, hoje às 19h30, em Curitiba pela 29ª rodada. A missão não deverá ser fácil, porque o Coritiba está desesperado na tabela e precisa, a todo custo, voltar a vencer.

PENÚLTIMO

Sem ganhar há 9 jogos, a equipe paranaense amarga a penúltima posição na tabela, com 28 pontos. Mas o Cruzeiro promete lutar, porque tem como meta chegar à vice-liderança do Brasileirão. Dois pontos separam a Raposa do vice-líder Grêmio, que hoje enfrentará o Corinthians às 21h45, em São Paulo.