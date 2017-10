Qua 18/10/17 - 18h - Galo seca 3 times cariocas, hoje, na briga pelo G-7 do Brasileirão

Na briga pelo G-7, grupo que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem, o Atlético receberá a Chapecoense, hoje às 21h, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

VASCO

O Galo precisa vencer o jogo e torcer contra Vasco, Flamengo e Botafogo - adversários diretos na luta pelo G-7. O Vasco, que soma 39 pontos, um a mais que o Atlético, entrará em campo hoje às 19h30 contra o lanterna Atlético de Goiás.

BOTAFOGO

Já o Botafogo, que está em 6º lugar, com 5 pontos a mais que o Galo, enfrentará o Avaí também hoje às 21h45. Nesta rodada, o Atlético não alcança o Botafogo, mas pode encostar na equipe carioca.

FLAMENGO

Outro que tem 5 pontos a mais que o Atlético é o Flamengo. O rubro-negro carioca ocupa a 7ª posição, com 43 pontos, e receberá o Bahia amanhã às 21h.

