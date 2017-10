Qui 19/10/17 - 10h - Autorizado o 2º reajuste do ano para as tarifas dos Correios. Aumento de até 6%

Pela 2ª vez neste ano, o Ministério da Fazenda autorizou reajuste nas tarifas dos serviços nacionais e internacionais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

PARCELAS

O reajuste será dividido em duas parcelas. Uma delas, de cerca de 6%, por prazo indeterminado. Já a segunda, será de cerca de 4% e valerá por 64 meses.

CARTA

As informações estão no Diário Oficial da União. O serviço da carta não comercial vai custar R$ 1,25. A carta comercial de até 20 gramas passará a custar R$ 1,83. Já o novo preço do telegrama nacional redigido pela internet, será de R$ 7,69, por página.

APROVAÇÃO

De acordo com a portaria, para os novos valores passarem a vigorar, ainda são necessárias a aprovação e a divulgação do reajuste pelo Ministério das Comunicações. A última mudança nos preços dos serviços dos Correios foi em abril deste ano. Na época, o aumento foi de 7,48%.

