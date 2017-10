São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 19 de outubro de 2017, Dia do Profissional da Informática: Folha de São Paulo: “Comissão da Câmara rejeita a 2ª denúncia contra Temer”; O Estado de São Paulo: “Temer vence na CCJ e Maia marca votação de denúncia no dia 25”;

O Tempo (Belo Horizonte): “Comissão de Constituição e Justiça rejeita denúncia, mas apoio a Temer encolhe”; Estado de Minas: “Comissão de Constituição e Justiça rejeita a segunda denúncia contra Temer”; O Globo (Rio): “Câmara deve absolver Temer por ampla maioria”;

A Tarde (Salvador): “Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeita 2ª denúncia contra Temer”; Diário do Nordeste (Fortaleza): “Comissão da Câmara rejeita denúncia contra Michel Temer”; O Liberal (Belém): “Michel Temer escapa na Comissão de Constituição e Justiça”.